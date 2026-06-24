Haberler

Uşak'ta ağaçlara çarpan otomobildeki sürücü öldü, eşi yaralandı

Uşak'ta ağaçlara çarpan otomobildeki sürücü öldü, eşi yaralandı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Uşak'ın Banaz ilçesinde direksiyon hakimiyetini kaybeden otomobilin yol kenarındaki ağaçlara çarpması sonucu 70 yaşındaki sürücü hayatını kaybetti, eşi yaralandı.

Uşak'ın Banaz ilçesinde otomobilin yol kenarındaki ağaçlara çarpması sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

Seyfettin Benli (70) yönetimindeki 64 SC 964 plakalı otomobil, Ulupınar köyü yakınlarında sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarındaki ağaçlara çarptı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan sürücü ile eşi Elif Benli (72) ambulansla Banaz Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Seyfettin Benli, hastanede müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Kaynak: AA / Mehmet Çalık
Polis, öğretmen, doktor, hemşire! Memur ve emekli zammında tüm hesap değişti

Polis, öğretmen, vaiz! Memur ve emekli zammında tüm hesap değişti
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

İngiltere'de dikkat çeken yürüyüş

Görüntü bugün kaydedildi!
Süper Lig ekibine Acun Ilıcalı piyangosu

Süper Lig ekibine Acun Ilıcalı piyangosu
Kağıt toplayarak okuttuğu kızı, üniversiteyi birincilikle bitirdi

33 yıl ekmeğini çöpten çıkardı! Emekleri karşılıksız kalmadı
Sağlık camiasının duayen Profesörü Kut Sarpyener hayatını kaybetti

Sağlık camiasının duayen Profesörü hayatını kaybetti
Fenerbahçe'nin kamp kadrosu belli oldu! Mert Hakan detayı

Beklenen haber geldi!
CHP'den istifa eden İstanbul Milletvekili Nimet Özdemir, AK Parti'ye katıldı

O da artık AK Partili

3 gündür her yerde aranıyordu! İki çocuk annesi devlet memuru Esma'dan acı haber

İki çocuk annesi devlet memuru Esma'dan acı haber