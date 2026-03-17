Uşak'ta traktör sürücüsünün av tüfeğiyle öldürülmesine ilişkin olayda 1 kişi tutuklandı

Uşak'ın Banaz ilçesinde av tüfeğiyle vurulan 59 yaşındaki Ekrem Çakmak'ın ölümüyle ilgili olarak gözaltına alınan iki kardeşten biri tutuklandı. Olayın ardından yapılan incelemelerde, Çakmak'ın husumetli olduğu kişi tarafından vurulduğu belirlendi.

Uşak'ın Banaz ilçesinde av tüfeğiyle vurularak hayatını kaybeden 59 yaşındaki Ekrem Çakmak'ın ölümüyle ilgili gözaltına alınan 2 kardeşten 1'i tutuklandı.

Olay, dün Banaz ilçesine bağlı Ayrancı köyü yakınlarında meydana geldi. Yol kenarında çalılıklara çarparak duran traktörde sürücünün hareketsiz yattığını fark eden vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde traktör sürücüsü Ekrem Çakmak'ın (59) av tüfeğiyle vurularak hayatını kaybettiği belirlendi. Çakmak'ın cenazesi olay yerindeki incelemelerin ardından Banaz Devlet Hastanesi morguna kaldırılmıştı.

Olayın ardından jandarma ekiplerince başlatılan çalışma kapsamında Çakmak ile aralarında husumet bulunduğu öğrenilen M.A.K. ile kardeşi K.K gözaltına alındı. Şüpheli M.A.K.'nin ifadesinde, Ekrem Çakmak ile aralarında husumet bulunduğunu, olaydan bir gün önce karşılaştıklarını ve Çakmak'ın kendisini tabancayla vurmak istediğini iddia ettiği öğrenildi.

M.A.K.'nin ayrıca olay günü tarla yolunda Çakmak'ın kendisine pusu kurduğunu ve tabanca doğrulttuğunu iddia ettiği, bunun üzerine yanında bulunan av tüfeğiyle ateş ettiğini söylediği öğrenildi.

Öte yandan, iki kardeş jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden M.A.K. çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderilirken, K.K. ise savcılık ifadesinin ardından serbest bırakılırken, - UŞAK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
