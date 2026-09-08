Haberler

Uşak'ta drift atan iki sürücüye 280 bin lira para cezası

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Uşak'ın Banaz ilçesinde drift atan iki sürücüye toplam 280 bin lira para cezası uygulandı.

Uşak'ın Banaz ilçesinde drift atan iki sürücüye toplam 280 bin lira para cezası uygulandı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Kültür Park'ta iki otomobilin drift attığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Otomobilleri tespit eden ekipler, sürücüler N.A. ve Y.S'ye toplam 280 bin lira para cezası kesti.

Araçlar 60 gün trafikten men edildi, sürücülerin ehliyetlerine 60 gün süreyle el konuldu.

Kaynak: AA
Antalya ve Adana’da alevlerle büyük mücadele! Evler tahliye edildi, elektrikler kesildi

İki şehirde alarm! Yüzlerce kişi kaçıyor, elektrikler bile kesildi
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

İstiklal Marşı'nı okuduğu için eleştirilmişti! Milli voleybolcudan tokat gibi yanıt

Bu görüntüden rahatsız olanlara tokat gibi yanıt

Fenerbahçe'nin alamadığı forvetler leblebi gibi gol atıyor

Fener taraftarını delirten haber
Katliam gibi kazada 19 yaşındaki genç hayatını kaybetti

Genç üniversitelinin can verdiği kaza anı kamerada
Diyarbakır'da köy korucusunun şüpheli ölümü! Valilikten açıklama var

Köy korucusunun şüpheli ölümü! Valilikten açıklama var
Melissa Vargas'ın annesini görenler şaştı kaldı

Vargas'ın annesini görenler şaştı kaldı
Vanlı Kara Haydar'ın başını yakan görüntü

Vanlı Kara Haydar'ın başını yakan görüntü
Cenazede herkes geçip giderken tabutu başında dua eden o genç kim?

Bir tek o el açtı! Herkes kim olduğunu merak ediyor