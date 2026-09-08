Uşak'ta drift atan iki sürücüye 280 bin lira para cezası
Uşak'ın Banaz ilçesinde drift atan iki sürücüye toplam 280 bin lira para cezası uygulandı.
Uşak'ın Banaz ilçesinde drift atan iki sürücüye toplam 280 bin lira para cezası uygulandı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Kültür Park'ta iki otomobilin drift attığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.
Otomobilleri tespit eden ekipler, sürücüler N.A. ve Y.S'ye toplam 280 bin lira para cezası kesti.
Araçlar 60 gün trafikten men edildi, sürücülerin ehliyetlerine 60 gün süreyle el konuldu.
Kaynak: AA