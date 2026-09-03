Uşak'ta Takla Atan Otomobilde Sürücü Yaralandı
Uşak'ın Banaz ilçesinde otomobilin takla atması sonucu 66 yaşındaki sürücü N.K. yaralandı. Araç yol kenarındaki taşa çarpıp takla attı, sürücü ambulansla hastaneye kaldırıldı ve hayati tehlikesi bulunuyor.
Uşak'ın Banaz ilçesinde otomobilin takla atması sonucu 1 kişi yaralandı.
N.K. (66) yönetimindeki 06 S 1935 plakalı otomobil, Derbent köyü yakınlarında yol kenarındaki taşa çarpıp takla attı.
İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan sürücü ambulansla Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
Yaralının hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.
Kaynak: AA