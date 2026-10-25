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Uşak Banaz'da kaybolan 79 yaşındaki Alzheimer hastası kadın, köye 2 km uzakta bulundu

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Uşak'ın Banaz ilçesine bağlı Ahat köyünde tarlaya giden 79 yaşındaki Alzheimer hastası kadın kayboldu. AFAD ve jandarma ekiplerinin gece boyu aramasıyla köye 2 kilometre uzaklıktaki güneş enerjisi panelleri alanında bulunan kadın, sağlık kontrolünden sonra ailesine teslim edildi.

Uşak'ın Banaz ilçesinde kaybolan Alzheimer hastası 79 yaşındaki kadın, ekiplerin çalışması sonucu bulunarak ailesine teslim edildi.

Olay, dün akşam saatlerinde Banaz ilçesine bağlı Ahat köyünde meydana geldi. Alınan bilgilere göre, ailesiyle birlikte tarlaya giden Fadime Tosun bir süre sonra gözden kayboldu. Yakınlarının kendisine ulaşamaması üzerine durum 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirildi.

İhbar üzerine bölgeye AFAD ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ekipler, kayıp kadının bulunması için Ahat köyü ve çevresinde arama çalışması başlattı. Gece boyunca sürdürülen çalışmalarda ekipler, bölgede aramalarını sürdürdü.

Yapılan çalışmalar sonucunda Tosun'un, köye yaklaşık 2 kilometre uzaklıktaki güneş enerjisi panellerinin bulunduğu alanda olduğu tespit edildi. Ekipler tarafından bulunduğu yerden alınan yaşlı kadın, sağlık kontrolünden geçirilmek üzere Banaz Devlet Hastanesi'ne götürüldü.

Hastanedeki kontrollerinin ardından Fadime Tosun ailesine teslim edildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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