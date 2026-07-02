Uşak'ta otomobil ile tır çarpıştı: 1 ölü

Uşak'ta otomobil ile tırın çarpışması sonucu 1 sürücü, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Kaza, Uşak'ın Banaz ilçesine bağlı Ahat köyü yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, F.K. (51) yönetimindeki 64 FF 474 plakalı tır ile karşı şeritten gelen Onur Doğan (28) idaresindeki 26 HR 225 plakalı otomobil çarpıştı.

Çevredeki vatandaşların durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmesi üzerine bölgeye 112 Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. 112 Sağlık ekiplerince otomobil sürücüsü Onur Doğan, Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Otomobil sürücüsü Doğan, burada doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Öte yandan, jandarma ekiplerince kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - UŞAK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı