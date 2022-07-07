Zabıta Haberleri - Zabıta Haber - Haberler

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Zabıta Haberleri
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Son dakika haberleri: Rauf Denktaş Müze Köprüsü vandallara karşı kameralarla izleniyor
Zabıta - 12 Dakika Önce
Yasaklı ırkın saldırısında atı ölümden dönmüştü, köpek sahibinin hediyesiyle sevince boğuldu
Zabıta - 04.07.2022
Ne Suriyeli ne de Afgan! Taksim'de dilencilik yaparken yakalandı, uyruğu şaşkına çevirdi
Zabıta - 04.07.2022
Bodrum'da korku dolu dakikalar...Fırında çıkan yangın iş yerleri ve ikametlere sıçradı
Zabıta - 03.07.2022
Beşiktaş'ta kendilerini uyaran zabıta ekiplerine bıçak ve sopalarla saldırdılar! Olay anı kamerada
Zabıta - 30.06.2022