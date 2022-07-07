Zabıta Haberleri - Zabıta Haber - Haberler

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Zabıta Haberleri

Zabıta haber, Zabıta son dakika haberleri ve gelişmeleri.

Bursa Büyükşehir bayrama hazır

Bursa Büyükşehir bayrama hazır

Zabıta - 5 Dakika Önce
Gaziantep'te kurban satış ve kesim yerleri ilaçlanıyor

Gaziantep'te kurban satış ve kesim yerleri ilaçlanıyor

Zabıta - 10 Dakika Önce
Son dakika haberleri: Rauf Denktaş Müze Köprüsü vandallara karşı kameralarla izleniyor

Son dakika haberleri: Rauf Denktaş Müze Köprüsü vandallara karşı kameralarla izleniyor

Zabıta - 12 Dakika Önce
Çameli Belediyesi bayrama hazır

Çameli Belediyesi bayrama hazır

Zabıta - 18 Dakika Önce
Son dakika haber: Bağlar Belediyesi ekiplerinden anız yangınına müdahale

Son dakika haber: Bağlar Belediyesi ekiplerinden anız yangınına müdahale

Zabıta - Dün 19:51
Karatay Kurban Bayramı'na hazır

Karatay Kurban Bayramı'na hazır

Zabıta - Dün 18:46
Kaş Belediyesi Meclisi Temmuz ayı toplantısı yapıldı

Kaş Belediyesi Meclisi Temmuz ayı toplantısı yapıldı

Zabıta - Dün 17:52
Adıyaman'da Kurban Bayramı hazırlıkları tamamlandı

Adıyaman'da Kurban Bayramı hazırlıkları tamamlandı

Zabıta - Dün 16:41
Van'da bayram öncesi sıkı denetim

Van'da bayram öncesi sıkı denetim

Zabıta - Dün 16:15
Şanlıurfa'da son kullanım tarihi geçmiş şeker ve çikolata ele geçirildi

Şanlıurfa'da son kullanım tarihi geçmiş şeker ve çikolata ele geçirildi

Zabıta - Dün 16:08
Hacılar'da bayram hazırlıkları tamamlandı

Hacılar'da bayram hazırlıkları tamamlandı

Zabıta - Dün 14:43
Eskişehir Büyükşehir'den Bayram Düzenlemesi

Eskişehir Büyükşehir'den Bayram Düzenlemesi

Zabıta - Dün 14:37
Rize Belediyesi'nden Kurban Bayramı önlemleri

Rize Belediyesi'nden Kurban Bayramı önlemleri

Zabıta - Dün 14:28
Kars Belediyesi'nden Kurban Bayramı tedbirleri

Kars Belediyesi'nden Kurban Bayramı tedbirleri

Zabıta - Dün 14:15
Ordu'da yakalanan 26 dilenciye cezai işlem uygulandı

Ordu'da yakalanan 26 dilenciye cezai işlem uygulandı

Zabıta - Dün 14:12
Adana Büyükşehir Zabıtası, Toplu Taşıma Araçlarında Klima Uygulamasını Denetliyor

Adana Büyükşehir Zabıtası, Toplu Taşıma Araçlarında Klima Uygulamasını Denetliyor

Zabıta - Dün 14:07
Tatlı imalatı yapılan iş yerleri denetlendi

Tatlı imalatı yapılan iş yerleri denetlendi

Zabıta - Dün 13:53
Kayseri'den kısa kısa

Kayseri'den kısa kısa

Zabıta - Dün 13:17
Konya Büyükşehir Kurban Bayramı'na hazır

Konya Büyükşehir Kurban Bayramı'na hazır

Zabıta - Dün 12:20
Yenimahalle'de Bayram Öncesi Esnafa Yakın Takip

Yenimahalle'de Bayram Öncesi Esnafa Yakın Takip

Zabıta - Dün 12:16
Çankaya Belediyesi, Kurban Bayramı Hazırlıklarını Tamamladı

Çankaya Belediyesi, Kurban Bayramı Hazırlıklarını Tamamladı

Zabıta - Dün 12:10
Esenyurt Belediyesi bayrama hazır

Esenyurt Belediyesi bayrama hazır

Zabıta - Dün 12:01
Şehzadeler'de kurban kesim yerleri belli oldu

Şehzadeler'de kurban kesim yerleri belli oldu

Zabıta - Dün 12:01
Kepez'de bayram denetimi

Kepez'de bayram denetimi

Zabıta - Dün 11:08
Başkanlık kupası BUSKİ Bilgi İşlemin

Başkanlık kupası BUSKİ Bilgi İşlemin

Zabıta - Dün 10:31
Ceyhan Belediye Başkanı Erdem, Bayram Öncesi Çalışmaları Yerinde İnceledi

Ceyhan Belediye Başkanı Erdem, Bayram Öncesi Çalışmaları Yerinde İnceledi

Zabıta - Dün 09:50
Karabağlar'da Kurban Satış Yerleri Denetleniyor

Karabağlar'da Kurban Satış Yerleri Denetleniyor

Zabıta - Dün 09:48
İnönü'de zabıta denetimleri devam ediyor

İnönü'de zabıta denetimleri devam ediyor

Zabıta - Dün 09:47
Zabıta ekipleri hayvan pazarını denetledi

Zabıta ekipleri hayvan pazarını denetledi

Zabıta - Dün 09:21
Belediye meclisine katılmak isteyen köylüler ile zabıta arasında arbede yaşandı

Belediye meclisine katılmak isteyen köylüler ile zabıta arasında arbede yaşandı

Zabıta - 05.07.2022
Kartal Aydos Ormanı'na havadan ve karadan denetim

Kartal Aydos Ormanı'na havadan ve karadan denetim

Zabıta - 05.07.2022
Tekirdağ'da Zabıta Memurlarına Stres Eğitimi Verildi

Tekirdağ'da Zabıta Memurlarına Stres Eğitimi Verildi

Zabıta - 05.07.2022
Onikişubat'taki kurbanlık satış ve kesim yerleri belli oldu

Onikişubat'taki kurbanlık satış ve kesim yerleri belli oldu

Zabıta - 05.07.2022
Gölbaşı'nda Kurban Bayramı öncesi zabıtadan sıkı denetim

Gölbaşı'nda Kurban Bayramı öncesi zabıtadan sıkı denetim

Zabıta - 05.07.2022
Zabıtadan kurban satış yerlerinde denetim

Zabıtadan kurban satış yerlerinde denetim

Zabıta - 05.07.2022
Şahinbey'de kurban satış ve kesim yerleri belirlendi

Şahinbey'de kurban satış ve kesim yerleri belirlendi

Zabıta - 05.07.2022
Ereğli'de kurban yakalama timi kuruldu

Ereğli'de kurban yakalama timi kuruldu

Zabıta - 05.07.2022
İzmir'de zabıta ekipleri kurban satış yerlerini denetledi

İzmir'de zabıta ekipleri kurban satış yerlerini denetledi

Zabıta - 05.07.2022
Nevşehir'de zabıtanın dikkati dolandırıcılığı engelledi

Nevşehir'de zabıtanın dikkati dolandırıcılığı engelledi

Zabıta - 05.07.2022
Van'da av yasağında 110 ton inci kefali ele geçirildi

Van'da av yasağında 110 ton inci kefali ele geçirildi

Zabıta - 05.07.2022
KARTAL AYDOS ORMANI'NDA DENETİM

KARTAL AYDOS ORMANI'NDA DENETİM

Zabıta - 05.07.2022
İnegöl'de Kurban Bayramı öncesi zabıtadan sıkı denetim

İnegöl'de Kurban Bayramı öncesi zabıtadan sıkı denetim

Zabıta - 05.07.2022
Yozgat'ta kurban kesim yerleri belirlendi

Yozgat'ta kurban kesim yerleri belirlendi

Zabıta - 05.07.2022
Kurban Bayramı için hazırlıklar devam ediyor

Kurban Bayramı için hazırlıklar devam ediyor

Zabıta - 05.07.2022
Menemen'de Kurban Bayramı hazırlığı

Menemen'de Kurban Bayramı hazırlığı

Zabıta - 05.07.2022
Meram Kurban Bayramına hazır

Meram Kurban Bayramına hazır

Zabıta - 05.07.2022
Kartal Aydos Ormanı'nda denetim gerçekleşti

Kartal Aydos Ormanı'nda denetim gerçekleşti

Zabıta - 05.07.2022
Tepebaşı Zabıtası, Kurban Bayramı Öncesi Denetimlerini Sürdürüyor

Tepebaşı Zabıtası, Kurban Bayramı Öncesi Denetimlerini Sürdürüyor

Zabıta - 05.07.2022
Sahile kurulan kamp çadırları kaldırıldı

Sahile kurulan kamp çadırları kaldırıldı

Zabıta - 05.07.2022
Şile'de park halindeki lüks araç alev alev yandı

Şile'de park halindeki lüks araç alev alev yandı

Zabıta - 05.07.2022
Bingöl'de kurban satış ve kesim yerleri belirlendi

Bingöl'de kurban satış ve kesim yerleri belirlendi

Zabıta - 05.07.2022
Kurbanlıklar denetim altında

Kurbanlıklar denetim altında

Zabıta - 05.07.2022
Diyarbakır'da zabıta ekipleri denetimlerini sürdürüyor

Diyarbakır'da zabıta ekipleri denetimlerini sürdürüyor

Zabıta - 05.07.2022
Odunpazarı Belediyesi'nden Ücretsiz Kurban Kesim Hizmeti

Odunpazarı Belediyesi'nden Ücretsiz Kurban Kesim Hizmeti

Zabıta - 05.07.2022
Bayram öncesi tatlı üretimi yapan iş yerleri denetlendi

Bayram öncesi tatlı üretimi yapan iş yerleri denetlendi

Zabıta - 05.07.2022
Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesinin bayram denetimleri

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesinin bayram denetimleri

Zabıta - 05.07.2022
'DİLENMEYEN' DİLENCİLER

"DİLENMEYEN" DİLENCİLER

Zabıta - 05.07.2022
Büyükşehir zabıtası bayram öncesi teyakkuzda

Büyükşehir zabıtası bayram öncesi teyakkuzda

Zabıta - 05.07.2022
Midyat'ta zabıta denetimi

Midyat'ta zabıta denetimi

Zabıta - 05.07.2022
ÜSKÜDAR'DA İNŞAATIN İSTİNAT DUVARI ÇÖKTÜ: 3 BİNA TAHLİYE EDİLDİ

ÜSKÜDAR'DA İNŞAATIN İSTİNAT DUVARI ÇÖKTÜ: 3 BİNA TAHLİYE EDİLDİ

Zabıta - 05.07.2022
Şanlıurfa'da bayram öncesi yoğun denetim

Şanlıurfa'da bayram öncesi yoğun denetim

Zabıta - 05.07.2022
Nilüfer Belediyesi Kurban Bayramı'na Hazır

Nilüfer Belediyesi Kurban Bayramı'na Hazır

Zabıta - 05.07.2022
Üsküdar'da istinat duvarı çöktü, 3 bina tahliye edildi

Üsküdar'da istinat duvarı çöktü, 3 bina tahliye edildi

Zabıta - 05.07.2022
Buca Belediyesi'nden Bayram Öncesi Denetim Mesaisi

Buca Belediyesi'nden Bayram Öncesi Denetim Mesaisi

Zabıta - 05.07.2022
Üsküdar'da istinat duvarı çöktü, 3 bina tahliye edildi

Üsküdar'da istinat duvarı çöktü, 3 bina tahliye edildi

Zabıta - 05.07.2022
Bandırma'da kurban pazarı kuruldu

Bandırma'da kurban pazarı kuruldu

Zabıta - 05.07.2022
Üsküdar'da inşaatın istinat duvarı çöktü: 3 bina tahliye edildi

Üsküdar'da inşaatın istinat duvarı çöktü: 3 bina tahliye edildi

Zabıta - 05.07.2022
Çubuk Kaymakamı Adem Keleş, muhtarlarla bir araya geldi

Çubuk Kaymakamı Adem Keleş, muhtarlarla bir araya geldi

Zabıta - 04.07.2022
Son dakika haberi | Başkan Aras, yangınzedeleri ziyaret etti

Son dakika haberi | Başkan Aras, yangınzedeleri ziyaret etti

Zabıta - 04.07.2022
Kumburgaz ve Güzelce'ye bayram müjdesi

Kumburgaz ve Güzelce'ye bayram müjdesi

Zabıta - 04.07.2022
Diyarbakır'da bayram öncesi maytap denetimi

Diyarbakır'da bayram öncesi maytap denetimi

Zabıta - 04.07.2022
Ereğli'de kurban pazarı kuruldu

Ereğli'de kurban pazarı kuruldu

Zabıta - 04.07.2022
Kars'ta zabıtadan kaldırım işgali denetimi

Kars'ta zabıtadan kaldırım işgali denetimi

Zabıta - 04.07.2022
Yasaklı ırkın saldırısında atı ölümden dönmüştü, köpek sahibinin hediyesiyle sevince boğuldu

Yasaklı ırkın saldırısında atı ölümden dönmüştü, köpek sahibinin hediyesiyle sevince boğuldu

Zabıta - 04.07.2022
KOMŞUYA 'HOROZ ÖTME' CEZASI

KOMŞUYA 'HOROZ ÖTME' CEZASI

Zabıta - 04.07.2022
Sağlam: 'İzinsiz kıyma çekenlere yasal ve idari yaptırımlar uygulanacak'

Sağlam: "İzinsiz kıyma çekenlere yasal ve idari yaptırımlar uygulanacak"

Zabıta - 04.07.2022
İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin Kurban Bayramı Hazırlıkları Sürüyor

İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin Kurban Bayramı Hazırlıkları Sürüyor

Zabıta - 04.07.2022
Ne Suriyeli ne de Afgan! Taksim'de dilencilik yaparken yakalandı, uyruğu şaşkına çevirdi

Ne Suriyeli ne de Afgan! Taksim'de dilencilik yaparken yakalandı, uyruğu şaşkına çevirdi

Zabıta - 04.07.2022
Bodrum'da korku dolu dakikalar...Fırında çıkan yangın iş yerleri ve ikametlere sıçradı

Bodrum'da korku dolu dakikalar...Fırında çıkan yangın iş yerleri ve ikametlere sıçradı

Zabıta - 03.07.2022
Kartal'da çatısında çökme oluşan apartman boşaltıldı

Kartal'da çatısında çökme oluşan apartman boşaltıldı

Zabıta - 03.07.2022
Kars'ta 'dilenci' operasyonu

Kars'ta 'dilenci' operasyonu

Zabıta - 03.07.2022
Son dakika 3. sayfa: Makilik alanda çıkan yangın mahalleyi sokağa döktü

Son dakika 3. sayfa: Makilik alanda çıkan yangın mahalleyi sokağa döktü

Zabıta - 03.07.2022
Gaziantep Kurban Bayramı'na hazır

Gaziantep Kurban Bayramı'na hazır

Zabıta - 03.07.2022
Salihli'de zabıta ekipleri bayram öncesi stok denetimi yaptı

Salihli'de zabıta ekipleri bayram öncesi stok denetimi yaptı

Zabıta - 02.07.2022
Dilencilerin yeni oyunu: Ekmeklerin arasından 2 bin 400 TL çıktı

Dilencilerin yeni oyunu: Ekmeklerin arasından 2 bin 400 TL çıktı

Zabıta - 02.07.2022
Kozan Kalesi'nde izinsiz harnup toplayanlar güvenliğe yakalandı

Kozan Kalesi'nde izinsiz harnup toplayanlar güvenliğe yakalandı

Zabıta - 02.07.2022
Çöpte yiyecek arıyordu, ekipler ekmeğin arasına bakınca gördüklerine inanamadı

Çöpte yiyecek arıyordu, ekipler ekmeğin arasına bakınca gördüklerine inanamadı

Zabıta - 02.07.2022
'Sıfır Atık' projesiyle ekonomiye 15 milyon lira katkı

"Sıfır Atık" projesiyle ekonomiye 15 milyon lira katkı

Zabıta - 02.07.2022
Mavi Bayraklı sahiller kontrol altında

Mavi Bayraklı sahiller kontrol altında

Zabıta - 02.07.2022
Tarihi geçmiş binlerce ürün imha edildi

Tarihi geçmiş binlerce ürün imha edildi

Zabıta - 02.07.2022
ATINA KÖPEK SALDIRDI, İŞSİZ KALDI

ATINA KÖPEK SALDIRDI, İŞSİZ KALDI

Zabıta - 02.07.2022
Şeker denetimine çıkan ekipler gözlerine inanamadı

Şeker denetimine çıkan ekipler gözlerine inanamadı

Zabıta - 01.07.2022
Konya'da bisikletli zabıtalar göreve başladı

Konya'da bisikletli zabıtalar göreve başladı

Zabıta - 01.07.2022
Gazeteciler, belediye meclis toplantısına alınmadı

Gazeteciler, belediye meclis toplantısına alınmadı

Zabıta - 01.07.2022
Zabıtadan servis araçlarına denetim

Zabıtadan servis araçlarına denetim

Zabıta - 01.07.2022
Edirne'de Kırkpınar için çadırda konaklayan vatandaşlara zabıta engeli

Edirne'de Kırkpınar için çadırda konaklayan vatandaşlara zabıta engeli

Zabıta - 01.07.2022
BEŞİKTAŞ'TA İZİNSİZ AFİŞ ASAN GRUP BIÇAK VE SOPALARLA ZABITAYA SALDIRDI

BEŞİKTAŞ'TA İZİNSİZ AFİŞ ASAN GRUP BIÇAK VE SOPALARLA ZABITAYA SALDIRDI

Zabıta - 01.07.2022
Başkan Oral, pazar esnafıyla buluştu

Başkan Oral, pazar esnafıyla buluştu

Zabıta - 01.07.2022
Beşiktaş'ta kendilerini uyaran zabıta ekiplerine bıçak ve sopalarla saldırdılar! Olay anı kamerada

Beşiktaş'ta kendilerini uyaran zabıta ekiplerine bıçak ve sopalarla saldırdılar! Olay anı kamerada

Zabıta - 30.06.2022
Zabıtadan denetim

Zabıtadan denetim

Zabıta - 29.06.2022
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