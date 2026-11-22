KAMU Denetçiliği Kurumu (KDK), zabıta memuru alım ilanında yayımlanan şartın 'adrese teslim ilan' algısı yarattığı gerekçesi ile yapılan başvuru üzerine, ilgili belediye ile iletişime geçerek söz konusu şartın kaldırılmasını sağladı.

KDK'ya başvuran bir vatandaş, Sarıidris Belediyesi tarafından yayımlanan zabıta memuru alım ilanında, ihdas edilen 1 zabıta memuru kadrosu için yalnızca 'Bankacılık ve finans, finans matematiği, finansal ekonometri' lisans programlarından mezun olma şartı aranmasının, Anayasa'nın 'Kanun önünde eşitlik' ve 'Hizmete alınmada görevin gerektirdiği niteliklerden başka hiçbir nitelik aranamaz' ilkelerini açıkça ihlal ettiğini belirtti. Belirli finans programlarının kısıtlayıcı birer özel şart olarak eklenmesinin diğer eşit nitelikteki adayların kamu hizmetine girme hakkını engellediğini bildiren kişi, fırsat eşitliğini ortadan kaldırdığını ve 'adrese teslim ilan' algısı yaratarak kamu yönetimine olan güveni zedelediğini ifade etti. Vatandaş ayrıca, Danıştay ve Kamu Denetçiliği Kurumu'nun yerleşik kararlarında da personel alım şartlarının objektif, genel ve görevin niteliğiyle orantılı olması gerektiğinin esasa bağlandığını kaydetti. Vatandaş, söz konusu özel şartın iptal edilmesini ve ilanın daha fazla lisans mezunlarının başvurabileceği şekilde genel şartlarla düzeltilmesi için çözümü Kamu Denetçiliği Kurumu'nda aradı.

İLAN DÜZENLENDİ

Başvuru üzerine konuyu inceleyen Kamu Denetçiliği Kurumu tarafından, kişinin sorununun çözümüne yönelik söz konusu belediye başkanlığı ile iletişime geçilerek, yayımlanan ilan metninin Anayasa'nın ilgili maddesini zedeler nitelikte olduğu hatırlatıldı. Kamu Denetçiliği Kurumu'nun girişimleri neticesinde eski ilan metnindeki, 'bankacılık ve finans, finans matematiği, finansal ekonometri' lisans programlarından mezun olma şartının genişletilerek 'Lisans düzeyinde eğitim veren fakültelerin kamu yönetimi, bankacılık ve finans, iktisat, ekonomi, maliye, muhasebe ve finansman programlarından birinden mezun olmak' şeklinde yeniden yayımlanması sağlandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı