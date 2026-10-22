Kırklareli'nde öğrenci servisleri zabıta ve emniyet ekiplerince denetlendi

Kırklareli'nde taşımalı eğitim kapsamında hizmet veren araçlar ile özel öğrenci servislerine yönelik denetim gerçekleştirildi.

Kırklareli Zabıta Müdürlüğü, İl Emniyet Müdürlüğü, İl Jandarma Komutanlığı ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü ekiplerinin katılımıyla gerçekleştirilen denetimlerde, öğrenci taşımacılığı yapan servis araçları kontrol edildi. Ekipler, servis araçlarının gerekli belge ve izinleri ile sürücü ve rehber personelin belgelerini inceledi. Araçların teknik donanımları ve öğrenci güvenliğine yönelik şartları da kontrol edildi. Öğrencilerin güvenli ve sağlıklı şartlarda ulaşım sağlaması amacıyla kurumlar arası koordinasyonla yürütülen denetimlerin devam edeceği belirtildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı