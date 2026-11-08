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Kırıkhan'da gıda toptancısına yapılan denetimde tarihi geçmiş kahveler imha edildi

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Kırıkhan'da gıda toptancısına yapılan denetimde tarihi geçmiş kahveler imha edildi
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Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde zabıta ekiplerinin gıda toptancısına yönelik denetiminde satış için rafta bulunan son kullanma tarihi geçmiş ve tarih bilgisi olmayan kahveler ele geçirildi. Ürünler tutanak altına alınarak imha edildi, işletmeye cezai işlem uygulandı.

Hatay'da zabıta ekiplerinin gıda toptancısına yönelik denetiminde satış için rafta bulunan son kullanma tarihi geçmiş kahve ele geçirildi.

Kırıkhan ilçesinde zabıta ekiplerinin gıda toptancısında gerçekleştirdiği denetimde, satış için rafta bulunan kahvelerin son kullanma tarihleri kontrol edildi. Kontrollerde son kullanma tarihi geçmiş ve tarih bilgisi bulunmayan kahveler tespit edildi. Ürünler tutanak altına alınarak imha edildi, işletmeye cezai işlem uygulandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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