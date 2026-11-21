Nurdağı'nda fiyat etiketleri zabıta ve Ticaret İl Müdürlüğünce denetlendiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde zabıta ve Ticaret İl Müdürlüğü ekipleri işletmelerde fiyat etiketlerini denetledi. Başkan Mehmet Yıldırır, vatandaş mağduriyetini önlemek ve adil piyasa için denetimlerin süreceğini belirtti.
Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde zabıta ve Ticaret İl Müdürlüğü ekiplerince işletmelerde fiyat denetimi gerçekleştirildi.
Nurdağı Belediyesi zabıta ekipleri ile Gaziantep Ticaret İl Müdürlüğü ekipleri, ilçe genelindeki işletmelerde ürün fiyatlarını kontrol etti.
Vatandaşların haklarının korunması ve haksız fiyat artışlarının önlenmesi amacıyla yapılan denetimlerde, fiyat etiketleri incelendi.
Nurdağı Belediye Başkanı Mehmet Yıldırır, yazılı açıklamasında, vatandaşların mağduriyet yaşamaması ve piyasada adil koşulların korunması için denetimlerin sürdürüleceğini belirtti.