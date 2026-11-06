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Kırıkkale'de zabıta, kaldırım işgallerini kaldırıp esnafı uyardı

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Kırıkkale'de zabıta, kaldırım işgallerini kaldırıp esnafı uyardı
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Kırıkkale Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, cadde ve sokaklardaki kaldırımlarda denetim yaparak işgal eden malzemeleri kaldırdı ve esnafı uyardı. Açıklamada, engelli, yaşlı ve çocukların geçişini zorlaştıran işgallere karşı esnafın duyarlı olması istendi.

Kırıkkale Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, yayaların cadde ve sokaklardaki kaldırımları güvenli kullanabilmeleri amacıyla denetim gerçekleştirdi.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamada, denetimde kaldırımları işgal eden malzemeler kaldırılarak, gerekli uyarıların yapıldığı belirtildi.

Açıklamada, engelli vatandaşların, yaşlıların ve çocukların geçişini zorlaştıran işgallere karşı tüm esnaflar duyarlı olmaya davet edilerek, kaldırımların açık tutulması ve hayatın kolaylaştırılması gerektiği ifade edildi.

Kaynak: AA
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