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Kızıltepe'de semt pazarı denetiminde zabıta 500 kilogram çürük meyveyi imha etti

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Kızıltepe Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, semt pazarı kurulmadan yaptığı denetimde yaklaşık 500 kilogram çürük ve tüketime uygun olmayan meyveyi ele geçirdi. Ele geçirilen ürünler imha edilirken denetim, halk sağlığının korunması amacıyla gerçekleştirildi.

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde zabıta ekipleri 500 kilogram çürük meyveyi imha etti.

Kızıltepe Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Zabıta Müdürlüğü ekipleri halk sağlığının korunması amacıyla semt pazarında denetim gerçekleştirdi.

Semt pazarının kurulacağı alanda pazar henüz kurulmadan gerçekleştirilen denetimlerde yaklaşık 500 kilogram çürük ve tüketime uygun olmayan meyve ele geçirildi.

Denetimlerde, el konulan çürük meyve ürünleri imha edildi.

Kaynak: AA
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