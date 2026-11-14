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Avcılar'da kameraya yakalanan 2 kişiye moloz dökümünden 105 bin lira ceza kesildi

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Avcılar'da kameraya yakalanan 2 kişiye moloz dökümünden 105 bin lira ceza kesildi Haber Videosunu İzle
Avcılar'da kameraya yakalanan 2 kişiye moloz dökümünden 105 bin lira ceza kesildi
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Avcılar'da Yeşilkent ve Firuzköy mahallelerindeki güvenlik kameralarını inceleyen zabıta, boş araziye moloz ve inşaat atığı döken 2 kişiyi tespit etti. Çevreyi kirlettikleri gerekçesiyle bu kişilere Kabahatler Kanunu kapsamında toplam 105 bin lira ceza kesildi.

AVCILAR'da moloz ve atık malzemeleri boş araziye döken 2 kişiye, çevreyi kirlettikleri gerekçesiyle toplam 105 bin lira ceza yazıldı.

Avcılar'da kaçak moloz ve atık dökümünü önlemek amacıyla bazı bölgelere güvenlik kameraları yerleştirildi. Yeşilkent ve Firuzköy mahallelerindeki kameraları inceleyen zabıta ekipleri, kamyonet ve hafif ticari araçlarla gelen kişilerin, çuvallarla taşıdıkları moloz ve inşaat atıklarını boş araziye döktüğünü tespit etti. Güvenlik kamerası görüntülerinden araçların plakalarını ve sahiplerinin kimliklerini belirleyen ekipler, kaçak döküm yapan 2 kişiye Kabahatler Kanunu kapsamında toplam 105 bin lira ceza kesti. Belediye yetkilileri, moloz ve atıkların belediyeye bildirilmesi halinde düşük ücretlerle toplandığını belirterek, çevreyi kirletenlere yönelik denetim ve yaptırımların kararlılıkla sürdürüleceğini ifade etti. (DHA

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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