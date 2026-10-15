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Sapanca'da Yanık Deresi köprüsü çöktü, Sapanca-İzmit kara yolu ulaşıma kapatıldı

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Sapanca'da Yanık Deresi köprüsü çöktü, Sapanca-İzmit kara yolu ulaşıma kapatıldı
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Sakarya'nın Sapanca ilçesi Yanık Mahallesi İzmit Caddesi'ndeki Yanık Deresi köprüsünde çökme yaşandı. Sapanca Belediyesi zabıta ekipleri ile polis, çökme sonrası Sapanca-İzmit kara yolunu ulaşıma kapatırken sürücüler alternatif güzergahlara yönlendiriliyor.

KÖPRÜDE ÇÖKME OLDU, KARA YOLU KAPATILDI

Sakarya'nın Sapanca ilçesi Yanık Mahallesi İzmit Caddesi'ndeki Yanık Deresi köprüsünde çökme yaşandı. Sapanca Belediyesi zabıta ekipleri ile polis, çökme sonrası Sapanca-İzmit kara yolunu ulaşıma kapattı. Sürücüler, alternatif güzergahlara yönlendiriliyor.

İsa ÇİÇEK/SAPANCA(Sakarya),

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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