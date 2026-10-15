Sapanca'da Yanık Deresi köprüsü çöktü, Sapanca-İzmit kara yolu ulaşıma kapatıldı

Sapanca'da Yanık Deresi köprüsü çöktü, Sapanca-İzmit kara yolu ulaşıma kapatıldıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Sakarya'nın Sapanca ilçesi Yanık Mahallesi İzmit Caddesi'ndeki Yanık Deresi köprüsünde çökme yaşandı. Sapanca Belediyesi zabıta ekipleri ile polis, çökme sonrası Sapanca-İzmit kara yolunu ulaşıma kapatırken sürücüler alternatif güzergahlara yönlendiriliyor.
KÖPRÜDE ÇÖKME OLDU, KARA YOLU KAPATILDI
Sakarya'nın Sapanca ilçesi Yanık Mahallesi İzmit Caddesi'ndeki Yanık Deresi köprüsünde çökme yaşandı. Sapanca Belediyesi zabıta ekipleri ile polis, çökme sonrası Sapanca-İzmit kara yolunu ulaşıma kapattı. Sürücüler, alternatif güzergahlara yönlendiriliyor.
İsa ÇİÇEK/SAPANCA(Sakarya),
Kaynak: Demirören Haber Ajansı