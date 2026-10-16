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Antalya Muratpaşa Balbey'de metruk bina ve boş arazilerden 15 kamyon atık temizlendi

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Antalya Muratpaşa'da tarihi Balbey Mahallesi'ndeki metruk binalar ve boş arazilerdeki atıklar temizlendi. Zabıta, emniyet ve belediye işbirliğiyle 7 noktadan toplam 15 kamyon atık kaldırıldı; denetimler sürecek.

Antalya'nın Muratpaşa ilçesindeki metruk binalar ve boş arazilerde biriktirilen 15 kamyon atık temizlendi.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Zabıta Dairesi Başkanlığı ekipleri, Muratpaşa İlçe Emniyet Müdürlüğü ve Muratpaşa Belediyesi işbirliğinde tarihi Balbey Mahallesi'nde denetim gerçekleştirdi.

Çalışmada, hurda ve geri dönüşüm atıklarının depolandığı metruk binalar ve alanlar temizlendi.

Metal hurdalar, eski ev eşyaları, kağıt, plastik ve çeşitli atıkların bulunduğu 7 noktadan toplam 15 kamyon atık, belediye ekiplerince kaldırıldı.

Zabıta memuru Samet Gököz, çevre kirliliğini önleyerek kent sakinlerinin daha temiz ve sağlıklı bir ortamda yaşamasını amaçladıklarını belirtti.

Gököz, çevrenin korunması ve kamu düzeninin sağlanması için denetimlerin devam edeceğini kaydetti.

Kaynak: AA
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