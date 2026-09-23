Hatay Dörtyol'da zabıta okul çevresindeki marketlerde 3 işletmeye tutanak tuttu

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Hatay'ın Dörtyol ilçesinde zabıta ekipleri, okulların çevresindeki marketlerde denetim yaptı.

Dörtyol Belediyesinin açıklamasına göre, 8 markette inceleme yapan zabıta ekipleri, satışa sunulan ürünlerin mevzuata uygunluğunu ve son tüketim tarihlerini kontrol etti.

Denetimde, tarihi geçmiş ürünlerin bulunduğu 3 işletme hakkında tutanak tutuldu.

Okulların çevresindeki iş yerlerine yönelik denetimler devam edecek.

Kaynak: AA