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Bartın Amasra'da fırtınada dalgalar 6 metreyi aştı, tekneler limana sığındı

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Bartın Amasra'da fırtınada dalgalar 6 metreyi aştı, tekneler limana sığındı
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Bartın'ın Amasra ilçesinde etkili olan fırtınada rüzgar hızı saatte 80 kilometreye ulaştı, dalga boyu 6 metreyi aştı. Tehlike nedeniyle tekneler liman içinde güvenli bölgeye alınırken balıkçılar denize açılamadı; polis ve zabıta deniz kenarına yaklaşılmaması için önlem aldı.

Bartın'ın Amasra ilçesinde fırtına etkili oldu.

İlçede hızı saatte 80 kilometreye ulaşan rüzgarın etkisiyle dalga boyu 6 metreyi aştı. Dalgaların ve akıntının tehlike oluşturması nedeniyle tekneler, liman içinde güvenli bölgeye alındı.

Balıkçılar, olumsuz hava ve deniz şartları nedeniyle denize açılamadı.

Açıkta bekleyen çevre illere ait balıkçı tekneleri de limana sığındı.

Bazı kişiler dev dalgaları cep telefonları ve fotoğraf makineleriyle görüntülemeye çalıştı. Polis ve zabıta ekipleri ise deniz kenarına yaklaşılmaması için önlem aldı.

Kaynak: AA
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