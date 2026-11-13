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Kasaplar Çarşısı'nda mide bulandıran manzara! İşletme mühürlendi

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Kasaplar Çarşısı'nda mide bulandıran manzara! İşletme mühürlendi Haber Videosunu İzle
Kasaplar Çarşısı'nda mide bulandıran manzara! İşletme mühürlendi
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Adana'da halk sağlığını tehdit eden gıda ürünlerine yönelik gerçekleştirilen denetimde dikkat çekici bir olay yaşandı. Kasaplar Çarşısı'ndaki bir işletmeye zabıta, emniyet ve İlçe Tarım Müdürlüğü ekipleri tarafından ortak denetim düzenlendi. Yapılan kontrollerde uygun olmayan koşullarda muhafaza edilen et ürünleri tespit edildi. Ekipler söz konusu etlere el koyarak imha ederken işletme mühürlenerek faaliyetten men edildi.

  • Adana'daki Kasaplar Çarşısı'nda faaliyet gösteren bir işletmede uygun olmayan koşullarda muhafaza edilen et ürünleri tespit edildi.
  • Zabıta, emniyet ve İlçe Tarım Müdürlüğü ekiplerinin ortak denetiminde el konulan et ürünleri imha edildi.
  • Denetimin ardından işletme mühürlenerek faaliyetlerine son verildi.

Kasaplar Çarşısı'nda gerçekleştirilen denetimde, uygun olmayan koşullarda saklanan et ürünleri ortaya çıkarıldı. Adana'daki işletmede ele geçirilen etler imha edilirken iş yerinin faaliyetlerine son verildi.

KASAPLAR ÇARŞISI'NDA ŞOK DENETİM

Adana'da vatandaşların sağlıklı ve güvenilir gıdaya ulaşmasını sağlamak amacıyla gerçekleştirilen denetimlerde dikkat çeken bir durum ortaya çıktı. Kasaplar Çarşısı'nda faaliyet gösteren bir işletmede uygun olmayan koşullarda muhafaza edilen et ürünleri tespit edildi.  Zabıta, emniyet ve İlçe Tarım Müdürlüğü ekiplerinin ortaklaşa yürüttüğü denetimde, işletmede bulunan et ürünlerinin saklama koşulları kontrol edildi. Yapılan incelemelerde bazı etlerin uygun olmayan şartlarda muhafaza edildiği belirlendi. Halk sağlığı açısından risk oluşturabilecek ürünler üzerine ekipler harekete geçti.

UYGUNSUZ KOŞULLARDA SAKLANAN ETLER ELE GEÇİRİLDİ

Denetim sırasında işletmede bulunan et ürünlerinin muhafaza koşulları ekipler tarafından incelendi. Kontrollerde uygun şartlarda saklanmadığı belirlenen et ürünlerine el konuldu. Etlerin hangi koşullarda muhafaza edildiğine ilişkin ayrıntılı bir açıklama yapılmazken denetim sonucunda ürünlerin imhasına karar verildi. İşletmede ele geçirilen etlerin miktarı ve hangi hayvan türlerine ait olduğu konusunda da henüz bilgi verilmedi. Denetimde tespit edilen uygunsuzluklar, özellikle et ve et ürünlerinin saklama koşullarının halk sağlığı açısından taşıdığı önemi bir kez daha ortaya koydu.

ETLER İMHA EDİLDİ, İŞLETME MÜHÜRLENDİ

Zabıta, emniyet ve İlçe Tarım Müdürlüğü ekiplerinin ortak denetiminin ardından işletmeye yönelik işlem gerçekleştirildi. Uygun olmayan koşullarda muhafaza edilen et ürünleri imha edildi. Ekipler, denetimde belirlenen uygunsuzlukların ardından işletmeyi mühürledi. Böylece iş yerinin faaliyetleri durduruldu. Kasaplar Çarşısı'ndaki işletme faaliyetten men edildi.

Kaynak: Haberler.com
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