Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

Hatay Kırıkhan'da zabıta denetiminde 682 kahve ve 96 çay paketi imha edildi

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Güncelleme:
Yorum yap Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kırıkhan Belediyesine göre zabıta ekipleri Hatay'ın Kırıkhan ilçesindeki bir toptancıda son kullanma tarihi geçmiş 682 kahve ve 96 çay paketi tespit etti; ürünler gıda mühendisleri gözetiminde imha edildi. İşletme hakkında işlem başlatıldı.

Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde bir toptancıda bulunan son kullanma tarihi geçmiş 682 kahve ve 96 çay paketi imha edildi.

Kırıkhan Belediyesinin açıklamasına göre, zabıta ekiplerince kentte denetim yapıldı.

Bir toptancıda yapılan denetimlerde, 682 kahve ve 96 çay paketinin son kullanma tarihlerinin geçtiği belirlendi.

Ürünler, gıda mühendislerinin gözetiminde imha edildi.

İşletme hakkında işlem başlatıldı.

Kaynak: AA
Kadınlar derbisinde muhteşem son! Kazanan 89. dakikada belli oldu

Kadınlar derbisinde muhteşem bir son! Kazanan 89. dakikada belli oldu
Haberler.com
Bu habere henüz kimse yorum yazmadı. Söz senin.
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Aliyev'in daveti üzerine yarın Karabağ'ı ziyaret edecek

Cumhurbaşkanı Erdoğan Azerbaycan'a gidiyor! Tarih belli oldu
Ünlü oyuncudan İstanbul'da kadın olmakla ilgili çarpıcı sözler: Saat soran erkeğe ‘Yok’ diye bağırıyorum

Ünlü oyuncudan İstanbul itirafı: Sürekli tedirgin yaşıyoruz
Yok böyle bir maç! Galatasaray Amedspor'u 4-3 yendi46

Tam 7 gol oldu! Müthiş maçta kazanan Galatasaray!
Yeni Parti'den istifa eden Candan Yüceer AK Parti yolcusu mu? İddia ünlü gazeteciden16

Yeni Parti'den istifa eden Candan Yüceer'in yeni adresi belli oldu
Erzurum'da Alparslan Kuytul'un tutukluluğunu protesto eden gruba polis müdahalesi! Çok sayıda gözaltı64

Kuytulcular yürümek istedi, polis izin vermedi! Çok sayıda gözaltı
Burcu Biricik'ten sektördeki fiyat indirimi tartışmalarına yanıt: Oyunculardan kısılacak parayla bu sektör kurtulmaz

Ünlü oyuncu açtı ağzını yumdu gözünü: Milyonları sadece onlar alıyor
7 maçtır kazanamıyorlardı! Süper Lig'de bir ayrılık daha

Yolun sonuna geldi!