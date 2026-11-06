Lüleburgaz'da toplu taşıma denetlendi, iki hentbol takımı Kırklareli'nde yarışacak

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Lüleburgaz'da trafik ve zabıta ekipleri toplu taşıma araçlarını denetledi.

Denetimlerde, araç ve sürücülerin yeterlilik belgeleri, yolcu güvenliği için alınan önlemler, araçların teknik yeterliliği ve taşıma kurallarına uygunluğu kontrol edildi.

Denetimlerde Lüleburgaz Belediye Meclisince alınan karar gereği ücretsiz ve indirimli ulaşım uygulamasına ilişkin kontroller yapıldı.

Belirlenen kurallara aykırı hareket ettiği tespit edilen sürücülere cezai işlemler uygulandı.

Hentbol şampiyonası yapıldı

Lüleburgaz'da okullar arası hentbol şampiyonası düzenlendi.

Lüleburgaz Gençlik ve Spor Müdürlüğü koordinasyonunda yürütülen okul sporları kapsamında genç kızlar ve genç erkekler kategorilerinde gerçekleştirilen şampiyonaya 4 takım katıldı.

Genç erkekler kategorisinde Lüleburgaz Anadolu Lisesi, genç kızlar kategorisinde ise Mehmet Akif Ersoy MTAL takımı şampiyon oldu.

Kategorilerinde birinci olan iki takım, Kırklareli'nde düzenlenecek hentbol şampiyonasına katılmaya hak kazandı.

Kaynak: AA