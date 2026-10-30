Gaziosmanpaşa'da sağanak sonrası 1 metrekarelik çökmede yol trafiğe kapatıldı

Gaziosmanpaşa'da sağanak sonrası 1 metrekarelik çökmede yol trafiğe kapatıldıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
İstanbul Gaziosmanpaşa'da Karadeniz Mahallesi 1128 Sokak'taki yolda sağanak sonrası yaklaşık 1 metrekarelik kısmi çökme meydana geldi. İhbar üzerine itfaiye ve zabıta ekipleri sevk edildi; zabıta ve belediye ekipleri inceleme yapıp yolu bariyerlerle trafiğe kapattı.
İstanbul'un Gaziosmanpaşa ilçesinde sağanak sonrası kısmi çökme meydana gelen yol trafiğe kapatıldı.
Kent genelinde aralıklarla devam eden ve akşam saatlerinde etkisini artıran sağanak nedeniyle Karadeniz Mahallesi 1128 Sokak'taki yolda kısmi çökme meydana geldi.
İhbar üzerine belirtilen adrese itfaiye ve zabıta ekipleri sevk edildi.
Zabıta ve belediye ekipleri, yaklaşık bir metrekarelik çökme alanında incelemelerde bulundu.
Ekipler, çökme meydana gelen yerin etrafına emniyet şeridi çekerek bariyerlerle yolu trafiğe kapattı.
Kaynak: AA