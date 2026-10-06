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Akçaabat Belediyesi zabıtası okul kantinlerinde gıda ve fiyat denetimi yaptı

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Akçaabat Belediyesi zabıta ekipleri, ilçe genelindeki okul kantinlerinde hijyen, gıda güvenliği ve fiyat etiketi denetimi gerçekleştirdi. Denetimlerde son tüketim tarihleri, ambalaj, saklama koşulları, temizlik ve mevzuata uygunluk incelendi; işletme sahiplerine bilgi verildi.

Trabzon'un Akçaabat ilçesinde okul kantinlerine yönelik hijyen, gıda güvenliği ve fiyat etiketi denetimi gerçekleştirildi.

Akçaabat Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, zabıta ekiplerince öğrencilerin sağlığını korumak ve güvenilir gıdaya erişimini sağlamak amacıyla ilçe genelindeki okul kantinlerinde denetim yapıldı.

Denetimlerde ürünlerin son tüketim tarihleri, ambalajlarının uygunluğu ve saklama koşulları kontrol edildi.

Kantinlerin genel temizlik durumu, çalışma alanlarının hijyen standartları ile satışa sunulan ürünlerin mevzuata uygunluğu da incelendi.

Ekipler ayrıca ürünlerin fiyat etiketlerini denetleyerek işletme sahiplerine ilgili konularda bilgi verdi.

Kaynak: AA
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