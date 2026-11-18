Ünye'de temizlik işçisinin bulduğu para ve altın dolu çanta sahibine verildiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
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Ünye'de temizlik işçisinin kaldırımda bulduğu, içinde para ve altın olan çanta zabıta ekiplerine ulaştırıldı. Ekipler sahibine telefonla bilgi verdi ve çanta ilgili birime başvuran sahibine teslim edildi.
Ordu'nun Ünye ilçesinde temizlik işçisinin kaldırımda bulduğu, içinde para ve altın olan çanta sahibine teslim edildi.
Ünye Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü personeli Mahmut Kafa, Atatürk Mahallesi'nde çim biçtiği sırada kaldırımda çanta olduğunu fark etti.
Kafa, içinde bir miktar para ve altın bulunan çantayı zabıta ekiplerine ulaştırdı.
Çantanın Cemile Aydın'a ait olduğunu belirleyen ekipler, telefonla sahibine bilgi verdi.
İlgili birime müracaat ederek çantasını teslim alan Aydın, belediye personeline teşekkür etti.
Kaynak: AA