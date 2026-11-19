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İbrahim EMÜL/OSMANİYE, – OSMANİYE'de akşam saatlerinde başlayıp gece saatlerinde etkisini artıran sağanak nedeniyle cadde ve sokaklar göle döndü. Bazı araçlar yolda kalırken, rögarlar taştı, alt geçitler ise suyla doldu.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün sarı kodlu uyarıda bulunduğu Osmaniye'de beklenen sağanak, akşam saatlerinde başlayıp gece saatlerinde etkisini artırdı. Yağış nedeniyle kent genelinde birçok noktada su birikintileri oluştu. Sürücüler trafikte ilerlemekte güçlük çekerken, park halindeki bazı araçlar su içinde kaldı. Zaman zaman trafikte aksamalar yaşandı.

Yıldırım Beyazıt Mahallesi 14081 Sokak'ta oluşan su birikintisinden geçmek isteyen bir otomobil yolda kaldı. İhbar üzerine bölgeye kurtarma ekipleri sevk edildi. Zabıta ekipleri, başka araçların su birikintisine girmesini önlemek amacıyla yolu şeritle kapattı.

Öte yandan, Devlet Bahçeli Bulvarı ile Musa Şahin Bulvarı'nın kesiştiği kavşakta da su birikintileri oluştu. Sanayi Kavşağı'ndaki bir rögarın kapağından yağmur suyunun dışarı taştığı görüldü. Asri Mezarlık bölgesindeki alt geçitte de yağış nedeniyle su birikintileri oluştu. Alt geçitten geçmeye çalışan araçlar güçlükle ilerledi.

Ekiplerin, kent genelinde yağışın neden olduğu olumsuzlukları gidermek için çalışmalarını sürdürdüğü bildirildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı