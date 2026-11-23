SARIYER'de dişi aslan olduğu değerlendirilen hayvanın yakalanması için başlatılan arama çalışmaları sürüyor. Gece otomobiliyle aslan aramaya çıktığını söyleyen görgü tanığı Arda Koç, "Büyük bir karaltı ormana doğru kaçtı. Başta köpek sandım. Tüm hayvanlar bağırmaya başlayınca şüphelendim. Bu ormanlık alanda içeri girip şu alanda yatıyordu aslan. Hemen ardından yakalama çalışmalarını başlattılar" dedi.

Olay, dün saat 21.00 sıralarında Uskumruköy Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bölgede aslan gördüğünü söyleyen bir kişi, 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak ihbarda bulundu. Konuyla ilgili çalışma başlatan ekipler, inceledikleri güvenlik kamerası görüntülerinde dişi aslan olduğu değerlendirilen bir hayvan tespit etti. Milli Parklar Müdürlüğü ve Sarıyer Zabıta ekipleri tarafından hayvanın yakalanması için çalışma başlatıldı. Jandarma ekiplerinin de bölgede yaşayanları tedbir almaları konusunda uyardığı öğrenildi.

'ŞU ALANDA YATIYORDU'

Gece otomobiliyle aslan aramaya çıktığını söyleyen görgü tanığı Arda Koç, "Şu anda bulunduğumuz cadde üzerinden geçerken gece büyük bir karartı ağaçların arasından gölgeden tam göremedim. Büyük bir karaltı ormana doğru kaçtı. Başta köpek sandım. Tüm hayvanlar bağırmaya başlayınca ben bir şüphelendim. Jandarma ekiplerine gittim. Termal kamerayla başka yerleri arıyorlardı buraya geldiler. Bu ormanlık alanda içeri girip şu alanda yatıyordu aslan. Hemen ardından yakalama çalışmalarını başlattılar. Çok şaşırtıcı korkunç birşeydi; ben üstüne şans verilirse fazlasıyla yerine getireceğimi düşünüyorum" dedi.

ARAMA ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR

Çevrede güvenlik önlemi alan ekiplerin, aslan olduğu değerlendirilen hayvanı yakalamak için ağaçlık alanda yürüttüğü arama çalışmaları sürüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı