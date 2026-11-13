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Küçükçekmece'de depreme dayanıksız 6 katlı bina tahliye edilip mühürlendi

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Küçükçekmece Kanarya Mahallesi'nde bulunan 6 katlı bina, depreme dayanıksız ve tehlike arz ettiği tespit edilmesi üzerine tahliye edildi. Belediye ekiplerince incelenen bina, zabıta ekiplerince mühürlendi.

Küçükçekmece'de, depreme dayanıksız olduğu ve tehlike arz ettiği tespit edilen 6 katlı bina tahliye edilerek mühürlendi.

Kanarya Mahallesi Tarakkuşu Sokak'ta bulunan 6 katlı bina, belediye ekiplerince incelendi.

Uzman ekipler tarafından yapılan incelemelerde, binanın depreme dayanıksız olduğu ve tehlike arz ettiği tespit edildi.

Bunun üzerine bina tahliye edilirken, zabıta ekiplerince mühürlendi.

Kaynak: AA
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