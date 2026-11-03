Yahşihan Belediyesi zabıtası fırınlarda hijyen ve fiyat tarifesi denetimi yaptı

Yahşihan Belediyesi zabıtası fırınlarda hijyen ve fiyat tarifesi denetimi yaptıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Kırıkkale'nin Yahşihan ilçesinde zabıta ekipleri, ilçe merkezindeki fırınlarda hijyen denetimi yaptı. Denetimlerde muhafaza koşulları, hijyen ve fiyat tarifeleri incelenirken tespit edilen eksikliklerin giderilmesi için işletmelere gerekli yasal tebligatlar iletildi.
Kırıkkale'nin Yahşihan ilçesinde zabıta ekipleri fırınlarda hijyen denetimi yaptı.
Yahşihan Belediyesinden yapılan açıklamada, halkın güvenli ve sağlıklı hizmet alabilmesini sağlamak amacıyla Zabıta Müdürlüğü ekiplerinin denetimlerini aralıksız sürdürdüğü belirtildi.
İlçe merkezinde faaliyet gösteren fırınlarda denetim yapıldığı, muhafaza koşulları, hijyen ve fiyat tarifelerinin incelendiği ifade edilen açıklamada, denetimlerde tespit edilen eksikliklerin giderilmesi için işletmelere gerekli yasal tebligatların iletildiği kaydedildi.
Kaynak: AA