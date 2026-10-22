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Sandıklı'da zabıta ekipleri ekmek fırınlarını hijyen koşulları için denetledi

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Sandıklı'da zabıta ekipleri, vatandaşların sağlıklı gıdaya erişmesi amacıyla ekmek fırınlarını denetledi. Denetimlerde üretim ve satış alanları, hijyen ve muhafaza koşulları incelendi; belediye, ilçe genelindeki denetimlerin sürdürüleceğini bildirdi.

? Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde vatandaşların sağlıklı ve güvenilir gıdaya erişimini sağlamak amacıyla ekmek fırınları denetlendi.

? Zabıta Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen denetimlerde, fırınların üretim ve satış alanları, hijyen koşulları, ürünlerin muhafaza şartları ile genel temizlik durumları incelendi.

Belediyeden yapılan açıklamada, halk sağlığının korunması ve vatandaşların güvenilir gıdaya ulaşabilmesi amacıyla ilçe genelindeki fırın denetimlerinin aralıksız sürdürüleceği bildirildi.

Kaynak: AA
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