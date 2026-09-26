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Tekirdağ'da Atatürk Caddesi'nde boğazına şeker kaçan kişiyi zabıta Heimlich ile kurtardı

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Tekirdağ'da Atatürk Caddesi'nde aracını park eden kişi, boğazına kaçan şeker nedeniyle nefes almakta zorlandı. Araçtakilerin alandaki Büyükşehir Belediyesi zabıta ekiplerinden yardım istemesiyle kişiye Heimlich manevrası uygulandı ve kişi rahat nefes almaya başladı.

Tekirdağ'da boğazına şeker kaçan kişiyi zabıta ekipleri Heimlich manevrasıyla kurtardı.

Atatürk Caddesi'nde aracını park eden sürücü boğazına kaçan şeker nedeniyle nefes almakta zorlanmaya başladı.

Bunun üzerine araçtakiler alanda bulunan Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi Zabıta Dairesi Başkanlığı ekiplerinden yardım istedi.

Zabıta personeli, yardım isteyen kişiye Heimlich manevrası uyguladı. Müdahalenin ardından sürücü, boğazındaki cismin çıkmasıyla rahat nefes almaya başladı.

Olay, çevredeki güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Kaynak: AA
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