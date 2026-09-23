Haberler

Bilecik'te zabıta ekipleri tezgahta unutulan parayı sahibine teslim etti

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Güncelleme:
+3 sitede yayında
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Bilecik kent merkezindeki pazar yerinde tezgah üzerinde unutulan para, zabıta ekiplerine teslim edildi. Ekipler parayı sahibine ulaştırdı; Zabıta Müdürü Mücahit Öndersev esnafın örnek davranışından mutlu olduklarını vurguladı.

Bilecik'te pazar tezgahında unutulan parayı zabıta ekipleri sahibine teslim etti.

Kent merkezinde kurulan pazar yerinde tezgah açan esnaf, tezgahının üzerinde unutulan parayı gördü.

Durumun bildirilmesi üzerine pazar yerine gelen zabıta ekiplerine teslim edilen paranın H.S'ye ait olduğu belirlendi.

Para, zabıta ekiplerince sahibine teslim edildi.

Zabıta Müdürü Mücahit Öndersev, yaptığı açıklamada, pazar yerindeki esnafın örnek davranışından dolayı kendilerinin de mutlu olduğunu vurguladı.

Kaynak: AA
AK Parti, tarihinde ilk kez Adalar Belediyesi'ni aldı

AK Parti tarihinde bir ilk yaşandı

Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Haydarpaşa’nın temellerinde kritik tespit: Ahşap kazıkların yüzde 80’i yok olmuş

Haydarpaşa'nın temellerinde kritik tespit! Yüzde 80'i yok olmuş
Cezaevi firarisi için yolun sonu: Bazanın içinden çıktı

6 aylık kaçışın sonu!

Asena Keskinci'nin gala kombini tartışma yarattı

Dün geceye damga vurdu! Herkes onu konuşuyor

Netanyahu ABD'ye ayak basıp kaçacak! Korku planları değiştirdi

Dünya liderlerinin katıldığı zirve için gündem yaratacak karar
Ev partisine silahlı saldırı: Hamile kadının da aralarında bulunduğu 11 kişi öldü

Ev partisine silahlı saldırı: Biri hamile kadın 11 kişi öldü
Güzellik merkezi kisvesiyle sahte senet tuzağı! 10 şüpheli yakalandı

Bu yöntemle ayaklarına kadar getirip tuzağa düşürdüler
Ankara'da aquapark ölümünde yeni rapor: İşletme sahibi ve görevliyi tali kusurlu buldu

Aquaparkta 9 metreden düşüp ölmüştü! Yeni rapor her şeyi değiştirdi