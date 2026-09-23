Bilecik'te zabıta ekipleri tezgahta unutulan parayı sahibine teslim etti

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Bilecik'te pazar tezgahında unutulan parayı zabıta ekipleri sahibine teslim etti.

Kent merkezinde kurulan pazar yerinde tezgah açan esnaf, tezgahının üzerinde unutulan parayı gördü.

Durumun bildirilmesi üzerine pazar yerine gelen zabıta ekiplerine teslim edilen paranın H.S'ye ait olduğu belirlendi.

Para, zabıta ekiplerince sahibine teslim edildi.

Zabıta Müdürü Mücahit Öndersev, yaptığı açıklamada, pazar yerindeki esnafın örnek davranışından dolayı kendilerinin de mutlu olduğunu vurguladı.

Kaynak: AA