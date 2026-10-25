Esenyurt'ta zabıta market denetimlerini yoğunlaştırdı, eksiklere uyarı yapıyor

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Esenyurt Belediyesi zabıta ekipleri, ilçe genelindeki marketlerde etiket fiyatları, son kullanma tarihleri, temizlik ve hijyen koşulları ile iş yeri ruhsatlarına yönelik denetimlerini yoğunlaştırdı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, marketlerde kapsamlı kontroller gerçekleştiren ekipler, ürünlerin etiket fiyatlarını ve son kullanma tarihlerini tek tek incelerken, temizlik ve hijyen koşullarını da değerlendiriyor.

Denetimler kapsamında iş yeri açma ruhsatı ve vergi levhalarını da kontrol eden ekipler, tespit edilen eksiklikler konusunda işletmelere uyarılarda bulunuyor. Mevzuata aykırı durumların tespit edildiği işletmelere ise gerekli cezai işlemler uygulanıyor.

Kaynak: AA