Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

Diyarbakır Sur'da seyyar satıcı ile zabıta arasında arbede görüntülendi

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Diyarbakır Sur'da seyyar satıcı ile zabıta arasında arbede görüntülendi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Diyarbakır Sur'da zabıtanın seyyar satıcıya tezgahını kaldırma uyarısı sonrası çıkan arbede cep telefonuyla görüntülendi. Sur Belediyesi, yaya geçişini engelleyen kaldırım işgallerine 25 Ekim'e kadar süre verilmesine rağmen işgallerin sürdüğünü ve müdahale yapıldığını açıkladı.

DİYARAKIR'ın Sur ilçesinde, zabıta ekiplerinin seyyar satıcıya tezgahını kaldırması yönünde uyarıda bulunmasının ardından taraflar arasında arbede yaşandı. O anlar cep telefonuyla görüntülendi.

Olay, öğle saatlerinde Sur ilçesi Gazi Caddesi'nde meydana geldi. Kaldırımda satış yapan seyyar satıcı ile zabıta ekipleri arasında tezgahın kaldırılması konusunda tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesiyle taraflar arasında arbede yaşandı. Olay ise çevredekiler tarafından cep telefonuyla görüntülendi.

SUR BELEDİYESİ'NDEN AÇIKLAMA

Olaya ilişkin Sur Belediyesi tarafından yapılan yazılı açıklamada, "Gazi Caddesi'nde yaya geçişini engelleyen kaldırım işgallerine yönelik Sur Belediyesi olarak söz konusu sorunun çözümü için daha önce defalarca toplantılar gerçekleştirilmiş, tezgahların kaldırılması için 25 Ekim tarihine kadar süre tanınmıştır. Tüm diyalog ve uzlaşı çabalarına rağmen kaldırım işgallerinin sürdürülmesi üzerine Sur Belediyesi ve Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi zabıta ekipleri tarafından gerekli müdahale gerçekleştirilmiştir" denildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Bu haber 11 sitede yayınlandı.
Acun Ilıcalı yıllar sonra anlattı: Nisa’yı ceset gibi taşıdık

Acun Ilıcalı yıllar sonra anlattı: Nisa’yı ceset gibi taşıdık
Barajlar doldu taştı ama İznik Gölü çekilmeye devam ediyor! Vatandaşların aklında tek soru: Çatlak mı var?

Dereler taştı, barajlar doldu! Bu göl ise çekilmeye devam ediyor
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

10 kişinin öldüğü okul saldırısında skandal detaylar ortaya çıktı

Okul katliamında skandal detay ortaya çıktı! Müdür olayı görünce...
Ankara'da 14 yaşındaki Arda'yı 6 kurşunla öldüren çocuk hakkında kan davası iddiası

Parkta 14 yaşındaki Arda'yı vurdu! Arkasında kan davası iddiası
Erzurum'da 14 araçlık konvoyla kız istemeye gitti! Çekicideki otomobile patinaj yaptırdılar

Kız istemeye 14 araçlık konvoyla gitti! Sonunda özür diledi
Galatasaray-Fenerbahçe derbisi dünyada olay oldu: Utanç verici

Atılan manşetler bomba! Bütün dünya derbiyi konuşuyor
Konteynerde diri diri yakılan İbrahim Yaşar davasında karar! 2 sanığa ağırlaştırılmış müebbet

Uyurken diri diri yakılmıştı! 2 sanığa en ağır ceza çıktı
İdris Aybirdi ayrılık söylentilerinin ardından Seray Kaya'nın fotoğrafını paylaştı

Ayrılık kısa sürdü! İdris Aybirdi’den Seray Kaya paylaşımı
Dünyaca ünlü parkta tecavüz dehşeti! Polis her yerde sapığı arıyor

Parkta kabus dolu anlar! Bıçak zoruyla ağaçlık alana götürüp...