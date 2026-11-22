Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle

İstanbul'un Sarıyer ilçesinde dişi aslan görüldüğü yönünde yapılan ihbar üzerine bölgede güvenlik önlemleri alınarak çalışma başlatıldı.

Uskumruköy Mahallesi'nde akşam saatlerinde dişi aslan görüldüğüne ilişkin İlçe Jandarma Komutanlığı'na ihbarda bulunuldu.

Durumun, Milli Parklar Müdürlüğü ve Sarıyer Zabıta Müdürlüğü'ne de bildirilmesinin ardından ekipler harekete geçti.

Bölgede çalışma başlatan ekipler, çevredeki güvenlik kameralarına ait görüntüleri inceledi.

İncelemede, dişi aslan olduğu değerlendirilen bir hayvana ait görüntüler tespit edildi.

Bölgede jandarma asayiş timi tarafından güvenlik tedbirleri alınırken, çevrede ikamet eden vatandaşlar da dikkatli olmaları konusunda uyarıldı.

Ekiplerin bölgedeki çalışmaları sürüyor.

Kaynak: AA