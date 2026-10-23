Samsun 19 Mayıs'ta okul kantinleri zabıta, tarım ve polis ekiplerince denetlendi

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Samsun'un 19 Mayıs ilçesinde öğrencilerin sağlıklı ve güvenilir gıdaya ulaşmasını sağlamak amacıyla okul kantinlerinde denetim gerçekleştirildi.

19 Mayıs Belediyesi Zabıta Müdürlüğü, İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ile Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin katılımıyla gerçekleştirilen denetimlerde, okul kantinleri kontrol edildi.

Denetimler kapsamında kantinlerdeki gıda güvenliği ve hijyen koşulları, satışa sunulan ürünlerin son kullanma tarihleri ve ilgili mevzuata uygunluk durumları incelendi.

Yetkililer, çocukların sağlıklı ve hijyenik ortamlarda gıdaya ulaşmasının öncelikleri arasında yer aldığını belirterek, halk sağlığının korunması ve güvenli hizmet sunulması amacıyla denetimlerin kararlılıkla sürdürüleceğini ifade etti.

Kaynak: AA