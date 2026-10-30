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Nurdağı'nda okul kantinleri hijyen ve gıda güvenliği için denetlendi

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Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde Nurdağı Belediyesi zabıta ekipleri okul kantinlerinde hijyen ve gıda güvenliği denetimi yaptı. Denetimlerde temizlik, son kullanma tarihi ve mevzuata uygunluk kontrol edildi; Başkan Mehmet Yıldırır denetimlerin düzenli süreceğini söyledi.

Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde, okul kantinlerinde hijyen ve gıda güvenliği denetimi yapıldı.

Nurdağı Belediyesi zabıta ekiplerince gerçekleştirilen denetimlerde, kantinlerin temizlik ve hijyen koşulları, ürünlerin son kullanma tarihleri, fiyat etiketleri ile mevzuata uygunluğu kontrol edildi.

Nurdağı Belediye Başkanı Mehmet Yıldırır, öğrencilerin sağlığını korumak ve güvenli gıda tüketimini sağlamak amacıyla denetimlerin düzenli olarak sürdürüleceğini belirtti.

Kaynak: AA
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