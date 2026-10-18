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Tekirdağ Ergene'de zabıta, tarihi geçmiş ürünlere el koyup işletmelere ceza kesti

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Tekirdağ Ergene'de zabıta, tarihi geçmiş ürünlere el koyup işletmelere ceza kesti
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Tekirdağ'ın Ergene ilçesinde zabıta ekipleri, market ve gıda satışı yapan işletmelerde son kullanma tarihi geçmiş çok sayıda ürünü imha edilmek üzere topladı. İlgili işletmelere idari para cezası uygulandı.

Ergene ilçesinde zabıta ekipleri, yaptıkları denetimlerde son kullanma tarihi geçmiş ürünleri imha edilmek üzere topladı.

Ergene Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Zabıta Müdürlüğü ekipleri ilçe genelindeki market ve gıda satışı yapan işletmelerde denetim gerçekleştirdi.

Denetimlerde, son kullanma tarihi geçmiş çok sayıda ürün belirlendi. Ürünler imha edilmek üzere muhafaza altına alınırken ilgili işletmelere idari para cezası uygulandı.

Açıklamada ifadelerine yer verilen Belediye Başkanı Müge Yıldız Topak, vatandaşların sağlığını korumak ve güvenilir gıdaya erişimini sağlamak amacıyla denetimlerin sürdürüldüğünü belirtti.

İşletmelerde genel hijyen koşulları, gıda güvenliği ve ürünlerin son kullanma tarihlerinin kontrol edildiğini aktaran Topak, mevzuata aykırı durumlarda gerekli işlemlerin uygulandığını ifade etti.

Topak, vatandaşların güvenilir gıdaya ulaşabilmesi ve işletmelerin mevzuata uygun hizmet vermesi amacıyla denetimlerin kararlılıkla devam edeceğini kaydetti.

Kaynak: AA
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