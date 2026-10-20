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Düzce'de okul servisleri polis, jandarma ve zabıta ekiplerince denetlendi

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Düzce'de okul servisleri polis, jandarma ve zabıta ekiplerince denetlendi
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Düzce'de öğrenci taşıyan okul servisleri polis, jandarma ve zabıta ekiplerince denetlendi. Kontrollerde güvenlik donanımı, kış şartlarına uygunluk ve mevzuat yükümlülükleri incelenirken öğrencilerin güvenli ulaşımı için alınacak tedbirler de değerlendirildi.

DÜZCE (İHA) – Düzce'de öğrenci taşımacılığı yapan okul servisleri, ilgili kurumların katılımıyla denetlendi. Kontrollerde araçların güvenlik donanımları, kış şartlarına uygunluğu ve mevzuata ilişkin yükümlülükleri incelendi.

Düzce'de öğrencilerin okullarına güvenli şekilde ulaşmalarını sağlamak amacıyla okul servis araçlarına yönelik denetimler gerçekleştirildi. Okullarda öğrenci taşımacılığı yapan servis araçları, Polis, jandarma ve zabıta ekipleri tarafından kontrol edildi. Gerçekleştirilen denetimlerde okul servislerinin güvenlik donanımları, kış şartlarına uygunluğu ve ilgili mevzuat kapsamında yerine getirmesi gereken yükümlülükler incelendi. Denetimler kapsamında öğrencilerin güvenli ulaşımını sağlamak amacıyla alınması gereken tedbirler de değerlendirildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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