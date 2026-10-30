Sağanak sonrası Gaziosmanpaşa'da kısmen çöken yol yaya ve araç geçişine kapatıldı

GAZİOSMANPAŞA'da etkili olan sağanak sonrası yolda kısmi çökme meydana geldi. Belediye ekiplerinin güvenlik önlemi aldığı sokak, yaya ve araç geçişine kapatıldı.

İstanbul'da akşam saatlerinde etkili olan sağanak sonrası Karadeniz Mahallesi 1128 Sokak'taki yolda saat 23.00 sıralarında kısmi çökme meydana geldi. Mahalle sakinleri durumu polis, itfaiye ve zabıta ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen belediye ve zabıta ekipleri, çökmenin meydana geldiği alanda incelemelerde bulundu. Yapılan incelemenin ardından zabıta ekipleri, açılan çukurun etrafını emniyet şeridi ve bariyerlerle kapattı. Öte yandan alınan güvenlik tedbirleri kapsamında ekipler, sokağı yaya ve araç geçişine kapattı. Belediye ekiplerinin sabah saatlerinden itibaren sokakta çalışma yapacağı öğrenildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı