Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

Eyüpsultan'da kolonlarından ses geldiği iddiasıyla 5 katlı bina tahliye edilip mühürlendi

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Eyüpsultan'da kolonlarından ses geldiği iddiasıyla 5 katlı bina tahliye edilip mühürlendi Haber Videosunu İzle
Eyüpsultan'da kolonlarından ses geldiği iddiasıyla 5 katlı bina tahliye edilip mühürlendi
Haberin Videosunu İzle
Haberin Videosunu İzle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Eyüpsultan'da kolonlarından ses geldiği belirtilen 5 katlı binanın sakinlerinin ihbarı üzerine bölgeye polis, sağlık ve zabıta ekipleri sevk edildi. Ekipler binada oturanları tedbir amaçlı tahliye etti; zabıtaca mühürlenen binada sabah detaylı inceleme yapılacağı öğrenildi.

EYÜPSULTAN'da kolonlarından ses geldiği belirtilen 5 katlı bina, ekipler tarafından tahliye edildi.

Olay, akşam saatlerinde Düğmeciler Mahallesi 1. Hilal Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre, 5 katlı binanın kolonlarından ses geldiğini fark eden bina sakinlerinin ihbarı üzerine bölgeye polis, sağlık ve zabıta ekipleri sevk edildi. Gelen ekipler, çevrede önlem alıp binada oturanları tedbir amaçlı tahliye etti. Zabıta ekipleri tarafından mühürlenen binada, sabah saatlerinden itibaren detaylı inceleme yapılacağı öğrenildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Atanacağı günü bekliyordu! Sevda'nın son hayali cenazesinde ortaya çıktı

Cenazesinde imamın anlattıkları kahretti! Son hayali ortaya çıktı
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Arda Güler, 5 yıllık imzayı attı

Arda Güler 5 yıllık imzayı attı
Korkunç ölüm! Elektrik trafosuna giren yaşlı adam hayatını kaybetti

Trafoya giren yaşlı adamın acı sonu! Dumanlar gerçeği ortaya çıkardı
Melek Mosso nazardan korunma yöntemini açıkladı: Her sahne öncesi bunu yapıyor!

Ünlü şarkıcıdan nazara karşı önlem: Sahne öncesi mutlaka bunu yapıyor
90'ların unutulmaz sunucusu Esra Ceyhan'ın son hali ortaya çıktı

90'ların efsanesiydi! Ünlü sunucunun son halini görenler şaşırdı
'Kedi gibi evde oturacağım' diyen Tanju Özcan'dan yeni açıklama

"Kedi gibi evde oturacağım" demişti! Yeni açıklama yaptı
Rusya'da dron saldırısına uğrayan gemi Giresun açıklarına sürüklendi! Türk mühendisten haber yok

Dronla vurulan gemi kıyımıza dayandı! Türk mühendisten iz yok
Trabzonspor-Beşiktaş maçında meşale yakan taraftarlar hakkında adli tahkikat

Bu görüntünün bedeli ağır oldu!