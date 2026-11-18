Hatay'da zeytinyağı fabrikalarına zabıta denetimi yapıldı, uymayanlara uyarı verildiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
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Hatay Büyükşehir Belediyesi Zabıta Dairesi Başkanlığı ekipleri, zeytin hasadının sürdüğü kentteki zeytinyağı fabrikalarını denetledi. Ekipler, işletmelerin belgelerini ve hijyen kurallarına uygunluğunu inceledi; kurallara yeterince uymadıkları belirlenen işletmelere uyarı yaptı.
Hatay'da zabıta ekipleri zeytinyağı fabrikalarında denetim yaptı.
Büyükşehir Belediyesi Zabıta Dairesi Başkanlığı ekipleri, zeytin hasadının sürdüğü kentteki yağ fabrikalarını inceledi.
İşletmelerin belgelerini ve hijyen kurallarına uygunluğunu denetleyen ekipler, zeytinyağlarının üretim kalitesini kontrol etti.
Ekipler, kurallara yeterince uymadıkları belirlenen işletmelere uyarı yaptı.
Kaynak: AA