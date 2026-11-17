Ordu'da Sivas'tan gelen otobüsün bagajındaki 600 kilogram et imha için teslim edildiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
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Ordu'da Sivas'tan gelen bir yolcu otobüsünün bagajında, uygun olmayan koşullarda taşınan 600 kilogram kırmızı et ele geçirildi. İhbar üzerine harekete geçen zabıta ekipleri, yolcuların eşyalarının bulunduğu bagaj bölümünde taşınan etlere el koydu. Halk sağlığını tehdit ettiği değerlendirilen etler, imha edilmek üzere Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.
Ordu'da uygun koşullar sağlanmadan yolcu otobüsüyle taşınan 600 kilogram kırmızı et ele geçirildi.
Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, bir ihbarı değerlendiren Zabıta Dairesi Başkanlığı ekipleri, Sivas'tan gelen bir yolcu otobüsünün bagajında uygun olmayan şartlarda et taşındığını tespit etti.
HEPSİ İMHA EDİLECEK
El konulan 600 kilogram et, imha için Altınordu Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.
Halk sağlığının korunması ve gıda güvenliğinin sağlanması amacıyla denetimlere devam edileceği bildirildi.
Kaynak: AA