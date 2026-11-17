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Ordu'da uygun koşullar sağlanmadan yolcu otobüsüyle taşınan 600 kilogram kırmızı et ele geçirildi.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, bir ihbarı değerlendiren Zabıta Dairesi Başkanlığı ekipleri, Sivas'tan gelen bir yolcu otobüsünün bagajında uygun olmayan şartlarda et taşındığını tespit etti.

HEPSİ İMHA EDİLECEK

El konulan 600 kilogram et, imha için Altınordu Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.

Halk sağlığının korunması ve gıda güvenliğinin sağlanması amacıyla denetimlere devam edileceği bildirildi.

Kaynak: AA