Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle

Karabük Valiliği, cadde, sokak, meydan ve ortak kullanım alanlarında uzun süredir bırakılan hurda, atıl, terk edilmiş ve kullanılamaz durumdaki araçların kaldırılmasına yönelik genel emir yayımladı.

Valilikten yapılan açıklamada, söz konusu araçların çevre ve görüntü kirliliğinin yanı sıra trafik düzeni, kamu güvenliği ve halk sağlığı açısından da sorun oluşturduğu belirtildi. Açıklamada, araçların uzun süre bulundukları alanlarda bırakılmasının otopark ihtiyacını artırdığı, trafik akışını olumsuz etkilediği ve çeşitli güvenlik risklerine yol açabildiği ifade edildi.

5442 sayılı İl İdaresi Kanunu'nun ilgili hükümleri doğrultusunda yayımlanan genel emir çerçevesinde, Karabük il sınırları içerisinde kamuya ait alanlarda veya özel mülkiyete konu taşınmazlarda bırakılan hurda, atıl, terk edilmiş, buluntu, hasarlı ve kullanılamaz durumdaki araçların kaldırılmasına yönelik işlem yapılacak.

Bu doğrultuda kolluk ve zabıta birimlerince denetimler gerçekleştirilecek. Mevzuata aykırı durumda olduğu tespit edilen araçların bulundukları yerlerden kaldırılması sağlanacak.

Valilik açıklamasında, vatandaşlardan kendilerine ait hurda, atıl veya kullanılamaz durumdaki araçları kamuya açık alanlarda ve çevre kirliliğine neden olacak şekilde bırakmamaları, bu araçları mevzuata uygun alanlarda muhafaza etmeleri istendi.

Alınan kararlara ve ilgili mevzuata aykırı hareket edenler hakkında 5326 sayılı Kabahatler Kanunu'nun 32'nci ve 41'inci maddelerinin ilgili hükümleri kapsamında idari yaptırım uygulanacağı, araçların kaldırılmasına ilişkin masrafların da sorumlularından tahsil edileceği bildirildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı