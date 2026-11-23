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Sarıyer aslan alarmı, 22 Kasım 2026 Pazar günü saat 18.00 sıralarında İstanbul Sarıyer'e bağlı Uskumruköy Mahallesi'nde bir aslanın çevredeki güvenlik kameralarına yansımasıyla başladı. İstanbul Valiliği'nin yazılı açıklamasına göre bölgede hemen çalışma başlatıldı, mahalle sakinleri uyarıldı ve aslanın bulunduğu bölge tespit edildi.

SARIYER ASLAN ALARMI NEDİR?

Uskumruköy'de görülen bir aslan için başlatılan arama ve yakalama çalışmasına verilen ad bu. İhbar, bir kişinin 112 Acil Çağrı Merkezi'ni aramasıyla geldi. Ekipler bölgedeki kameraları inceledi; AA ve DHA'nın aktardığına göre görüntülerdeki hayvan dişi bir aslan.

USKUMRUKÖY'DE NE OLDU?

Görüntülerin ardından jandarma bölgede güvenlik önlemi aldı, yollara koni konuldu ve ekipler mahallede bekledi. DHA'nın haberine göre hayvan bir halı sahaya yakın noktada belirlendi. İstanbul Valiliği, ilçe birimlerinin bölgede yaşayanlara gerekli uyarıları yaptığını açıkladı.

Valilik açıklamasında şu ifadeler yer aldı: "Aslanın bulunduğu bölge tespit edilmiş olup, sağ olarak yakalanması için gerekli hassasiyet gösterilmektedir."

ASLANI KİMLER ARIYOR?

Çalışmayı Milli Parklar Müdürlüğü yürütüyor. Valiliğe göre ekipte jandarma, emniyet ve Sarıyer Belediyesi Zabıta Müdürlüğü de var. DHA'nın aktardığına göre Doğa Koruma ve Milli Parklar ekiplerinin aslanı uyuşturucu iğneyle etkisiz hale getirmesi bekleniyor.

ASLAN NEREDEN GELDİ?

Bu henüz bilinmiyor. Valilik açıklamasında aslanın nereden geldiğine ya da kime ait olduğuna dair bir bilgi yok. Sosyal medyada bu konuda çeşitli iddialar paylaşıldı, ancak hiçbiri resmî olarak doğrulanmadı.

MAHALLEDE YAŞAYANLAR NE YAPMALI?

Sarıyer Belediye Başkanı, çalışma sürerken vatandaşlardan hem zarar görmemeleri hem de ekiplerin işine engel olmamaları için evlerinden çıkmamalarını rica etti. Yakalama çalışmasının sonucunu Valilik ya da Milli Parklar açıklayacak.