Eskişehir'de tramvayda 'Çocuğum hasta' diyerek para topladı, zabıtaya yakalandı

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Eskişehir'de tramvayda yolcuların duygularını istismar ederek para toplayan kadın zabıta ekiplerinin denetimine takıldı. "Çocuğum hasta" diyerek vatandaşlardan para istediği belirlenen kadın hakkında yasal işlem başlatılırken, üzerinden çıkan paralara el konuldu.

TRAMVAYDA DUYGU SÖMÜRÜSÜNE ZABITA MÜDAHALESİ

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Zabıta Dairesi Başkanlığı ekipleri, toplu taşıma araçlarında düzeni sağlamak amacıyla yürüttükleri denetimlerde dilencilik olayına müdahale etti.

Gelen ihbarlar ve rutin kontroller kapsamında tramvayda yolculara yaklaşarak çocuğunun hasta olduğunu söyleyen ve bu gerekçeyle para isteyen kadın ekipler tarafından yakalandı.

Kadın hakkında ilgili mevzuat kapsamında yasal işlem uygulanırken, topladığı paralara da el konuldu.

ZABITADAN VATANDAŞLARA ÇAĞRI

Denetimlere ilişkin açıklama yapan zabıta memuru Hülya Peksu, dilencilikle mücadelenin aralıksız sürdüğünü belirtti.

Peksu, "Eskişehir Büyükşehir Belediyesi zabıta memurları olarak dilencilikle mücadelemiz aralıksız devam ediyor. Vatandaşlarımızın duygularını sömüren ve rahatsız eden kişilere karşı ekiplerimiz düzenli olarak çalışmalarını sürdürüyor. Bu mücadelede vatandaşlarımızın da duyarlı davranarak bizlere destek vermesini istiyoruz." dedi.

Zabıta ekipleri, toplu taşıma araçlarında vatandaşların huzurunu bozan ve duygu istismarı yapan kişilere yönelik denetimlerin devam edeceğini bildirdi. Benzer durumlarla karşılaşan vatandaşların belediyeye bildirimde bulunabileceği belirtildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı