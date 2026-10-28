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Hatay Kırıkhan'da restoranda bozulmuş 15 kilogram tavuk imha edildi, işlem başlatıldı

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Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde zabıta denetiminde bir restoranda pişmiş ve çiğ haldeki yaklaşık 15 kilogram tavuğun bozulduğu belirlenerek imha edildi. Hijyen koşullarına uymadığı tespit edilen restoran hakkında işlem başlatıldı.

Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde yapılan denetimde bir restoranda bulunan 15 kilogram bozulmuş tavuk imha edildi.

Kırıkhan Belediyesinin açıklamasına göre, zabıta ekiplerince kentte denetim yapıldı.

Bir restoranda ekiplerin yaptığı denetim sırasında pişmiş ve çiğ haldeki yaklaşık 15 kilogram tavuğun bozulduğu belirlendi.

Tavuklar, gıda mühendislerinin gözetiminde imha edildi.

Öte yandan hijyen koşullarına da uymadığı tespit edilen restoran hakkında işlem başlatıldı.

Kaynak: AA
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