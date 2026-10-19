Fethiye Belediyesi Karagözler'de kentsel dönüşüm kapsamında riskli 4 binayı yıktı

Fethiye Belediyesi Karagözler'de kentsel dönüşüm kapsamında riskli 4 binayı yıktıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Muğla'nın Fethiye ilçesinde kentsel dönüşüm kapsamında riskli 4 bina, Karagözler Mahallesi'nde Fethiye Belediyesi ekiplerince yıkıldı. Yıkılanlar arasında konaklama tesisi de bulunurken çevrede güvenlik önlemleri alındı, polis ve zabıta ekipleri hazır bulundu.
Muğla'nın Fethiye ilçesinde, kentsel dönüşüm çalışmaları kapsamında riskli olduğu belirlenen 4 binanın yıkımı gerçekleştirildi.
Karagözler Mahallesi Fevzi Çakmak Caddesi'ndeki binaların yıkımı Fethiye Belediyesi ekiplerince yapıldı.
Yıkılan binalar arasında konaklama tesisi de yer aldı.
Yıkım çalışmaları sırasında çevrede güvenlik önlemleri alındı, polis ve zabıta ekipleri de hazır bulundu.
Kaynak: AA