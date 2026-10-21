Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

Mersin Akdeniz'de zabıta, kaldırım işgali denetiminde uymayanlara tutanak tuttu

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Mersin Akdeniz'de zabıta, kaldırım işgali denetiminde uymayanlara tutanak tuttu
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Mersin Akdeniz'de zabıta ekipleri, işlek noktalardaki iş yerlerinde yol ve kaldırım işgali denetimi yaptı. Geçişi güçleştiren tezgah, masa, sandalye, tabela ve motorlu araçlar kaldırıldı; işletmelere uyarı yapıldı, uymayanlar hakkında tutanak tutuldu.

Mersin'in merkez Akdeniz ilçesinde zabıta ekiplerince yol ve kaldırım işgallerine yönelik denetim yapıldı.

Akdeniz Belediyesinin açıklamasına göre, zabıta ekipleri ilçenin işlek noktalarındaki iş yerlerini inceledi.

Denetimlerde, vatandaşların geçişini güçleştirdiği belirlenen noktalardaki tezgah, masa, sandalye, tabela ve motorlu araçların kaldırılması sağlandı, işletmelere uyarılarda bulunuldu.

Uyarılara uymadıkları belirlenen işletmeler hakkında tutanak tutuldu.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Akdeniz Belediyesi Zabıta Müdürü Ufuk Sivaslıoğlu, esnaflara ceza uygulamadan önce uyarı yaptıklarını belirtti.

Sivaslıoğlu, kaldırımların yayalara ait olduğu ve geçişin zorlaştırılmaması gerektiğine ilişkin bilgilendirme yaptıklarını kaydetti.

Kaynak: AA
Galatasaray'dan Lille maçına gelecek taraftarlarına uyarı

Maça saatler kala korkulan oldu: Yasak geldi!
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Özgür Özel görmesin! Kürsüde konuşurken iki vekil kameraya yakalandı

Özgür Özel görmesin! Kürsüde konuşurken iki vekil kameraya yakalandı
Arabasını satıp Fenerbahçe'ye oynadı! Hayalleri 90'da bitti

"Allah'ım sen affet" dedi, servetini ortaya koydu! Sonu kötü bitti

2,1 milyar dolar borcu var! Dünyanın tanıdığı şirketten iflas başvurusu

2,1 milyar dolar borcu var!Dünyanın tanıdığı şirketten iflas başvurusu
Siyasette yapay zeka skandalı! Görenler gözlerine inanamadı

Akılalmaz oyun! Seçim meydanını sallayan güzelin sırrı şaşırttı
Arkadaşlık teklifini reddeden genç kadını öldürdü! Daha 22 yaşındaydı

Arkadaşlık teklifini reddeden genç kızı öldürdü! Daha 22 yaşındaydı
Antalya'da noter önünde yeğenini 7 kurşunla öldürmekle suçlanan dayı hakim karşısında! Amine 3 gün önce evlenmiş

3 gün önce evlenmişti! Arsa pazarlığı noter kapısında kanla bitti
Seray Kaya’dan ayrılık söylentileri sonrası dikkat çeken mesaj

Büyük aşk sona mı erdi? Ünlü oyuncudan dikkat çeken paylaşım