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Bayburt'ta zabıta, okul kantinlerinde denetim yaptı, son kullanma tarihlerine baktı

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Bayburt'ta zabıta, okul kantinlerinde denetim yaptı, son kullanma tarihlerine baktı
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Bayburt'ta zabıta ekipleri, okul kantinlerinde hijyen, düzen ve mevzuata uygunluk denetimi yaptı. Kontrollerde ürünlerin son kullanma tarihleri ile kantinlerin genel düzeni incelendi, görevlilere öğrenci sağlığı için hatırlatmalarda bulunuldu.

Bayburt'ta zabıta ekipleri tarafından okul kantinlerinde hijyen, düzen ve mevzuata uygunluk denetimi gerçekleştirildi.

Zabıta Müdürlüğü ekiplerince yapılan kontrollerde, kantinlerde satışa sunulan ürünlerin son kullanma tarihleri incelendi. Ekipler ayrıca kantinlerin genel düzenini ve hijyen şartlarını kontrol etti.

Öğrencilerin sağlığını ve güvenliğini önceleyen denetimlerde, kantin görevlilerine gerekli hatırlatmalarda bulunuldu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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