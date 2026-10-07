Bilecik Belediyesi, atık bırakan tur kafilesine ceza kesmedi, atıkları toplattı

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Bilecik'te tarihi ve kültürel yerleri ziyaret etmek amacıyla kente gelen tur kafilesindekilerin yol kenarına bıraktığı atıklar, zabıta ekiplerinin müdahalesiyle toplatıldı.

Bilecik Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, zabıta ekipleri kent merkezinde mola veren tur otobüsündeki vatandaşların su şişeleri ve çeşitli atıkları çevreye bıraktığını tespit etti.

Ekipler, otobüs görevlilerini çevre temizliği konusunda uyararak atıkların toplanmasını sağladı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Bilecik Belediyesi Zabıta Müdürü Mücahit Öndersev, kentin tarihi ve kültürel değerleriyle görülmeye ve gezilmeye değer olduğunu bildirdi.

Kente çevre illerden çok sayıda ziyaretçinin geldiğini belirten Öndersev, "Bilecik Belediyesi olarak gelen misafirlerin baş tacımız olmasının yanında ilimizin dinamik kurallarına da uymasını bekliyoruz. Bunlardan biri çevreye duyarlılık, ilimizin temiz olması. Bunu sürdürülebilir hale getirmeye çalışıyoruz." ifadelerini kullandı.

Öndersev, olayla ilgili cezai işlem uygulanmadığını kaydederek, "Amacımız ceza kesip maddi yönden müdahale etmek değil, manevi yönden bilinç kazandırarak vatandaşlarımızın çevre kirliliğini engellemesini sağlamaktır." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: AA